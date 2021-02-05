Лондонский Челси надеется вернуть бельгийца на Стэмфорд Бридж, утверждает Defensa Central.

Азар вновь получил повреждение – звезда Реала не поможет Зидану в ближайших матчах Лиги чемпионов

Потенциальный трансфер Азара – идея руководства "синих". Менеджмент лондонцев уверен, что атакующий хавбек сможет вернуть свою лучшую форму и снова стать лидером Челси. Однако, английский гранд готов потратить на обратный переход Азара 40-50 млн евро. Летом 2019-го Реал заплатил за него ориентировочно 115 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. В ходе кампании 2020/21 бельгийский полузащитник уже 5 раз оказывался в лазарете "сливочных".

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