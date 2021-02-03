Хавбек Реала Эден Азар никак не может выйти из полосы и неудач и снова загремел в лазарет мадридцев.

Эден Азар получил мышечную травму живота, сообщает официальный сайт мадридцев.

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Для полного восстановления 30-летнему бельгийцу понадобится 4-6 недель, уверяет Marca. Таким образом, Эден пропустит первый матч Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который запланирован на 24 февраля.

Напомним, Азар выделяется своей травматичностью после перехода в лагерь "сливочных". В нынешнем сезоне Примеры Эден сыграл только в 8-ми матчах, а в 2019-м Реал заплатил Челси за хавбека 115 млн евро.

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