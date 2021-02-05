Лондонський Челсі сподівається повернути бельгійця на Стемфорд Брідж, стверджує Defensa Central.

Азар знову зазнав пошкодження – зірка Реала не допоможе Зідану у найближчих матчах Ліги чемпіонів

Потенційний трансфер Азара – ідея керівництва "синіх". Менеджмент лондонців упевнений, що атакувальний хавбек зможе повернути свою найкращу форму та знову стати лідером Челсі. Проте, англійський гранд готовий витратити на зворотний перехід Азара 40-50 млн євро. Влітку 2019-го Реал заплатив за нього орієнтовно 115 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Під час кампанії 2020/21 бельгійський півзахисник вже 5 разів опинявся в лазареті "вершкових".

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