Челси может взорвать рынок трансфером одного из наиболее перспективных форвардов Европы.

Лондонцы строят долгосрочные планы по 19-летнему нападающему Эвану Фергюсону из Брайтона, сообщает TalkSport.

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Подопечный Роберто Де Дзерби продолжил прогрессировать, оформив 6 голов и один ассист в 18 матчах нынешнего сезона АПЛ. Челси считает его идеальным кандидатом для закрытия проблемной позиции центрфорварда на многие годы вперед. Впрочем, трансфер возможен только летом.

Брайтон уже имеет успешный опыт выбивания денег из Челси (25 млн фунтов за Санчеса, 60 млн за Кукурелью, рекордные для АПЛ 115 млн за Кайседо). Переговоры по Фергюсону также будут сложными, поскольку нападающий недавно подписал новый контракт до 2029 года. Брайтон рассчитывает получить новую рекордную сумму, чтобы отпустить звездочку.

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