Лондонці будують довгострокові плани щодо 19-річного нападника Евана Фергюсона з Брайтона, інформує TalkSport.

Де Дзербі зухвало грабує Рікельме – доба зволікань коштуватиме 4 млн доларів

Підопічний Роберто Де Дзербі продовжив прогресувати, оформивши 6 голів та один асист у 18 матчах нинішнього сезону АПЛ. Челсі вважає його ідеальним кандидатом для закриття проблемної позиції центрфорварда на багато років уперед. Втім, трансфер можливий лише влітку.

Брайтон вже має успішний досвід вибивання грошей з Челсі (25 млн фунтів за Санчеса, 60 млн за Кукурелью, рекордні для АПЛ 115 млн за Кайседо). Переговори щодо Фергюсона також будуть важкими, оскільки нападник нещодавно підписав новий контракт до 2029 року. Брайтон розраховує отримати нову рекордну суму, щоб відпустити свою зірочку.

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