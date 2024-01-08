Наставник Брайтона Роберто Де Дзерби нацелился на 19-летнего полузащитника. Как сообщает Mundo Deportivo, у английского клуба уже есть договоренность с Барко по контракту.

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Президент Бока Хуниорс Хуан Роман Рикельме удивлен решением молодого таланта. Полузащитник попросил как можно быстрее установить трансферную цену, чтобы Брайтон мог выкупить его. В контракте Барко есть пункт о клаусуле, которая составляет 10 миллионов долларов. Впрочем, в понедельник она уже будет составлять 14 млн. Итак, Брайтону день промедлений будет стоить 4 млн.

Английский клуб надеется, что Бока Хуниорс отпустит Барко за 9 миллионов долларов, а в соглашение будет включен пункт о проценте с будущей перепродажи полузащитника. Контракт Барко с Бокой действует до декабря 2024 года. Клуб пытался его продлить, но безрезультатно.

За Бока Хуниорс полузащитник отыграл в общей сложности в 35 матчах. В активе Валентина Барко один гол и четыре результативные передачи.

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