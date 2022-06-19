Лондонцы, по всей видимости, планируют усилить состав, переманив игроков одного из своих конкурентов.

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг получил шанс перебраться в родной Лондон. В услугах 27-летнего игрока заинтересован Челси, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Форвард Манчестер Сити оказался в числе приоритетных целей. Челси убежден, что ему удастся купить Стерлинга, если Ромеллу Лукаку уйдет. Контракт англичанина с "горожанами" действует лишь до следующего лета, но лондонцы все равно готовы предложить за этот трансфер около 40 млн евро.

К слову, Стерлинг оказался не единственным игроком Ман Сити, попавшим в поле зрения Челси. Томасу Тухелю также нравится Натан Аке, который мог бы решить проблемы "синих" с центром защиты.

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