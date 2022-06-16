Челси отклонил первое предложение Интера по Лукаку
10:34 - Читати українською
Вернуть Ромелу Лукаку Интеру будет не так-то просто. Первая попытка была неудачной.
"Нерадзурри" сделали первое предложение по аренде бельгийского форварда, информирует Sky Sports. Сумма составила 5 миллионов евро.
Лукаку хочет вернуться в Интер и имеет два варианта побега из Челси
Но Челси такая стоимость сделки не устраивает. Ранее сообщалось, что "синие" стремятся выручить за аренду около 12 миллионов евро. Сам Лукаку твердо настроен вернуться в Интер, об этом знают новый владелец Тодд Бели и главный тренер Томас Тухель.
К слову, Ромелу провел 44 поединка в составе Челси в прошлом сезоне, в которых забил 15 мячей и отдал 2 ассиста.
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