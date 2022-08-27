Челси со скрипом, но может оформить переход защитника Лестера Уэсли Фофана.

Вчера (26 августа) клубы добились существенного прогресса и близки к соглашению, информирует журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс. Авторитетный Фабрицио Романо подтверждает это заявление.

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Лестер несколько недель отбивал любые попытки Челси приобрести 21-летнего Фофана. "Лисы" отклонили ставку в 70 млн фунтов, но лондонцы пришли с новой в размере 75 млн. Важным фактором стала и настойчивость защитника, стремившегося переехать на Стэмфорд Бридж. Лестер наказал его исключением из заявки на матчи АПЛ, однако теперь, похоже, смирился с потерей француза.

Добавим, что большую часть прошлого сезона Фофана пропустил из-за страшного перелома, но в конце вернулся на хороший уровень (12 матчей, один гол). 2 года назад Лестер заплатил за него Сент-Этьену 35 млн евро.

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