Челсі зі скрипом, але може оформити перехід захисника Лестера Уеслі Фофана.

Вчора (26 серпня) клуби досягли суттєвого прогресу і близькі до угоди, інформує журналіст RMC Sport Фабріс Хоукінс. Авторитетний Фабріціо Романо підтверджує цю заяву.

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Лестер кілька тижнів відбивав будь-які спроби Челсі придбати 21-річного Фофана. "Лисиці" відхилили ставку у 70 млн фунтів, але лондонці прийшли з новою у розмірі 75 млн. Важливим фактором стала і наполегливість захисника, який прагнув переїхати на Стемфорд Брідж. Лестер покарав його виключенням із заявки на матчі АПЛ, проте тепер, здається, змирився з втратою француза.

Додамо, що більшу частину минулого сезону Фофана пропустив через страшний перелом, але в кінці повернувся на хороший рівень (12 матчів, один гол). 2 роки тому Лестер заплатив за нього Сент-Етьєну 35 млн євро.

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