Челси дал зеленый свет на переход Сарри в Ювентус, – Ди Марцио

Лондонцы не будут удерживать силой своего главного тренера Маурицио Сарри.

Итальянец вскоре договорится с представителями Ювентуса, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио

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Согласно информации источника, Сарри встретился с исполнительным директором Челси Мариной Грановской и дал понять, что хочет вернуться в Италию. Руководство "синих" заверило тренера, что не будет оказывать препятствий для его перехода к чемпиону Серии А. Сарри надеется, что владелец "аристократов" Роман Абрамович также согласится отпустить его на родину и не потребует большой компенсации.

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В сезоне 2018/19 Челси выиграл кубок Лиги Европы и пробился в групповой этап Лиги чемпионов на следующий год.