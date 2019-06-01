Челсі дав зелене світло на перехід Саррі в Ювентус, – Ді Марціо

Лондонці не будуть утримувати силою свого головного тренера Мауріціо Саррі.

Італієць незабаром домовиться з представниками Ювентуса, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Челсі – Арсенал: Саррі продемонстрував святкову сигару після переможного фіналу

Згідно з інформацією джерела, Саррі зустрівся з виконавчим директором Челсі Мариною Грановською і дав зрозуміти, що хоче повернутися в Італію. Керівництво "синіх" запевнило тренера, що не чинитиме перешкод для його переходу до чемпіона Серії А. Саррі сподівається, що власник "аристократів" Роман Абрамович також погодиться відпустити його на батьківщину і не вимагатиме великої компенсації.

"Не зраджуй людям", – вболівальники Наполі закликають Саррі не очолювати Ювентус

У сезоні 2018/19 Челсі здобув кубок Ліги Європи і пробився до групового етапу Ліги чемпіонів на наступний рік.