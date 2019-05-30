Челси – Арсенал: Сарри продемонстрировал праздничную сигару после победного финала

Главный тренер Челси Маурицио Сарре отличился во время празднования победы в финале Лиги Европы.

Итальянский специалист решил по-особенному отметить победу в финале Лиги Европы. Сарри получил сигару из кармана прямо на футбольном поле, пока игроки и тренеры Челси ожидали вручения наград.

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На видео видно, как итальянец достал сигару, но Рос Баркли схватил тренера за руку, вероятно убеждая того закурить в другом месте.

Напомним, Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стал обладателем этого трофея.

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