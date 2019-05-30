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Челси – Арсенал: Сарри продемонстрировал праздничную сигару после победного финала

10:39 57 Читати українською
Челси – Арсенал: Сарри продемонстрировал праздничную сигару после победного финала
Маурицио Сарри / Reuters

Главный тренер Челси Маурицио Сарре отличился во время празднования победы в финале Лиги Европы.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Итальянский специалист решил по-особенному отметить победу в финале Лиги Европы. Сарри получил сигару из кармана прямо на футбольном поле, пока игроки и тренеры Челси ожидали вручения наград.

Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

На видео видно, как итальянец достал сигару, но Рос Баркли схватил тренера за руку, вероятно убеждая того закурить в другом месте.

Напомним, Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стал обладателем этого трофея.

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Лига Европы Челси Челси Челси - Арсенал Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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