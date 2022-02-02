В последний день трансферного окна француз не сумел согласовать переход в ни один клуб АПЛ, хотя в его услугах якобы были заинтересованы Челси и Тоттенхэм. "Пенсионеры" делали запрос о трансфере, но времени было мало. Но они все еще сохраняют интерес к Усману, информирует Sky Sports .

Дембеле останется в Барселоне, но не будет игровой практики

Остаток сезона 24-летний вингер проведет в Каталонии, а уже летом станет свободным агентом. Тогда Челси будет готов сделать вторую попытку, чтобы усилиться Дембеле. Сам игрок уже может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительные соглашения.

Напомним, Усман решил не продлевать контракт с Барселоной на предложенных ею условиях. Поэтому Хави отстранил игрока от команды. Каталонцы в течение всего января пытались продать форварда куда-нибудь.