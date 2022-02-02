Опальний вінгер Барселони Усман Дембеле все ще має шанси спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

В останній день трансферного вікна француз не зумів узгодити перехід в жоден клуб АПЛ, хоч у його послугах нібито були зацікавлені Челсі й Тоттенхем. "Пенсіонери" робили запит щодо трансферу, але часу було замало. Втім, вони все ще зберігають інтерес до Усмана, інформує Sky Sports.

Дембеле залишиться у Барселоні, але не матиме ігрової практики

Залишок сезону 24-річний вінгер проведе в Каталонії, а вже влітку стане вільним агентом. Саме тоді Челсі буде готовий зробити другу спробу, щоб підсилитись Дембеле. Сам гравець вже може вести перемовини з іншими клубами й підписувати попередні угоди.

Нагадаємо, Усман вирішив не продовжувати контракт з Барселоною на запропонованих нею умовах. Через це Хаві відсторонив гравця від команди. Каталонці протягом усього січня намагалися продати форварда бодай кудись.

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