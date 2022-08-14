Наставники Челсі та Тоттенхема Томас Тухель й Антоніо Конте серйозно розсварились під час очної зустрічі в 2-му турі.

Під час гри між Конте й Тухелем двічі спалахнув конфлікт – наставники ледь не побились між собою. Все почалось під час святкування першого голу Тоттенхема – Тухель обурився надмірним емоціям опонента, а також суперечливим епізодом з Хаверцом, який передував взяттю воріт.

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Після гри тренери потиснули руки, проте не відпустили їх та почали щось доводити одне одному. Тренерські штаби та гравці команд підскочили, аби заспокоїти конфлікт та розборонити фахівців.

Додамо, що Челсі та Тоттенхем розписали результативну нічию (2:2), розташувавшись на 7 і 4 місцях відповідно – в обох команд по 4 очки в активі.

Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві – Конте і Тухель двічі ледь не побились