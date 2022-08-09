РБ Лейпциг на своем официальном сайте объявил о возвращении бомбардира. Новичок получил контракт на 4 года и футболку с номером 11.

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Ранее инсайдеры раскрыли скромные финансовые условия сделки. РБ Лейпциг заплатил 20 млн евро (еще предусмотрены бонусы), хотя 2 года назад продал Вернера в Челси за 53 млн. Впрочем, 26-летний нападающий в Лондоне запомнился не голами, а огромным количеством упущенных моментов. В общей сложности за Челси он провел 89 матчей, в которых оформил 23+21.

Добавим, что РБ Лейпциг стартовал в Бундеслиге с ничьей 1:1 против Штутгарта, а в следующем туре (13 августа) встретится с Кельном.

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