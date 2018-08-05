Челси – Манчестер Сити: Азар пропустит матч и попросил у Сарри дополнительный выходной

Вингер Челси Эден Азар не сыграет в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити, также бельгиец попросил еще один выходной у главного тренера Маурицио Сарри.

Матч Суперкубка Англии-2018 Челси – Манчестер Сити пропустит лидер лондонцев Эден Азар, сообщает Sky Sports. Вингер находится в отпуске после удачного выступления сборной Бельгии на чемпионате мира-2018, где "красные дьяволы" заняли 3 место.

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Главный тренер Маурицио Сарри сообщил, что беседовал с футболистом, но разговор не касался будущего Азара. Напомним, Эдена активно сватали в мадридский Реал, но позже появилась информация, что "сливочные" отказались от идеи подписать бельгийца.

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"Мы не говорили о его будущем. Он только спросил меня, может ли приехать в понедельник вместо воскресенья", – сказал Сарри.