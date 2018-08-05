Челси – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии 2018

Челси и Манчестер Сити сойдутся в поединке, который еще называют Charity Shield. Украинец Александр Зинченко имеет все шансы сыграть за Суперкубок Англии 2018.

Челси – Манчестер Сити

5 августа, 17:00, Лондон, стадион Уэмбли

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд, 47 лет)

Телетрансляции в Украине не будет, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Дебют Маурицио Сарри в Челси на официальном уровне против тренера, который считает его одним из лучших наставников планеты. Совсем недавно они встречались в Лиге чемпионов. Манчестер Сити не пустил Наполи в плей-офф ЛЧ. Команда Пепа Гвардиолы оба раза оказалась сильнее, в свою очередь проиграв Шахтеру. Комплименты комплиментами, но у Сарри есть должок, который, как положено среди банкиров, нужно отдавать. Обладатели Кубка Англии против действующих чемпионов – английский сезон стартует здесь и сейчас.

Итальянец назвал каталонца лучшим тренером на планете. Тот в свою очередь отметил, что Челси уже проникся философией Саррибола и играет так, как задумывает смекалистый алленаторе. Комплименты комплиментами, но у Сарри есть должок, который, как положено среди банкиров, надо отдавать. Обладатели Кубка Англии против действующих чемпионов – английский сезон стартует здесь и сейчас с более чем крутой вывеской.

"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов

Форма команд

Челси при Сарри еще не забивал больше гола за матч, но и не проигрывал: победа в дебюте со счетом 1:0 над Перт Глори, ничьи в Международном кубке чемпионов с Интером и Арсеналом по 1:1. Последний официальный матч лондонцы провели еще под руководством Антонио Конте – победа в Кубке Англии над Манчестер Юнайтед, которой предшествовало разгромное поражение от Ньюкасла в АПЛ.

Манчестер Сити все свои 3 летние спарринги сыграл в рамках того же МКЧ. После поражения от Боруссии Дортмунд (0:1) и Ливерпуля (1:2) пришла волевая победа над Баварией (3:2). В официальных матчах команда Гвардиолы не проигрывала с 10 апреля, когда уступила в Лиге чемпионов тому же Ливерпулю с теми же 1:2.

Кадры

Сарре остался без лидеров своей команды. Куртуа, Азар и Виллиан (причем бразилец еще и не вернулся вовремя в команду и находится в загадочном состоянии) отдыхают после ЧМ-2018, а заодно думают над потенциальным уходом из Челси. Канте и Жиру стали чемпионами мира, поэтому также не готовы начинать новый сезон. Один из редких летних новичков лондонцев Жоржиньо, которого активно завлекал и Манчестер Сити, готовится дебютировать вместе со своим тренером времен Наполи.

У Гвардиолы также есть свои участники поздних стадий Чемпионата мира. Золотой медалист Бенджамин Менди только сыграл против Манчестер Юнайтед в чемпионате U-23 свой первый матч за клуб после травмы. Рекордно дорогой для Манчестер Сити Рияд Марез (68 млн евро) вследствие повреждения может пропустить игру или выйти на замену. Ответственные за креатив Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг не смогут сыграть из-за Мундиаля, а Данило и Мангала травмированы. Гвардиола хвалил свою "голодную к успешной карьере" молодежь на сборах в США и сегодня, по всей вероятности, поставит на некоторых из них.

Интересные факты

Мосс судил 4 матча Манчестер Сити в прошлом сезоне – 3 победы и одна ничья. С Челси результат еще лучше – все 5 игр завершились триумфами лондонцев.

VAR по примеру украинской Премьер-лиги не будет использован в английском чемпионате в этом сезоне, зато видеоассистенты помогут судье в кубковых матчах. В частности, и сегодня.

Челси не может выиграть Суперкубок Англии 9 лет. Последние 4 попытки завершались фиаско.

Последний триумф в этом турнире Манчестер Сити праздновал именно в дуэли с Челси (3:2 в 2012-м).

Челси рискует проиграть 3-й подряд матч против Сити впервые за 8 лет.

Последним чемпионом Англии, который выигрывал Суперкубок, был Манчестер Юнайтед в 2013-м.

Агуэро забил 5 голов в последних матчах против Челси. Никто из игроков Сити не отличался больше Серхио на Уэмбли (3).

Ориентировочные составы

Челси: Кабальеро (Булка) – Аспиликуэта, Луис (Кристенсен), Рюдигер, Алонсо – Фабрегас, Жоржиньо, Баркли – Педро, Мората, Хадсон-Одои

Манчестер Сити: Браво – Болтон (Уолкер), Гарсия (Стоунз), Ляпорт, Зинченко (Менди) – Давид Силва, Гюндоган, Фоден – Бернарду Силва, Агуэро, Сане

Прогноз Футбол 24

Первый и главный прогноз – выход нашего Зинченко в стартовом составе. Раз он уже остался и никуда будто бы и не собирается (а Сарри едва не пригласил его в Наполи год назад), то пусть играет и доказывает свое качество против крутого оппонента. Вряд ли Пеп поставит на украинца в опорной зоне на месте Фернандиньо, а вот позицию левого защитника может им и закрыть.

Еще один прогноз – команды сыграют в добротный футбол и подарят нам минимум 2 забитых мяча. Победа будет за Гвардиолой, хотя не исключено, что не в основное время, а по пенальти.