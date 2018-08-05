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Челсі – Манчестер Сіті: Азар пропустить матч і попросив у Саррі додатковий вихідний

09:46 100 Читать на русском
Челсі – Манчестер Сіті: Азар пропустить матч і попросив у Саррі додатковий вихідний
Еден Азар / соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар не зіграє в матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті, також бельгієць попросив ще один вихідний у головного тренера Мауріціо Саррі.

Матч Суперкубка Англії-2018 Челсі – Манчестер Сіті пропустить лідер лондонців Еден Азар, повідомляє Sky Sports. Вінгер має відпустку після вдалого виступу збірної Бельгії на чемпіонаті світу-2018, де "червоні дияволи" посіли 3 сходинку.

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Головний тренер Мауріціо Саррі повідомив, що мав розмову з футболістом, але вона не була про його майбутнє. Нагадаємо, Едена активно сватали в мадридський Реал, але пізніше з'явилась інформація, що "вершкові" відмовились від ідеї підписати бельгійця.

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"Ми не розмовляли про його майбутнє. Він лише запитав мене, чи може приїхати в понеділок замість неділі", – сказав Саррі.

Суперкубок Англії

Челсі - Манчестер Сіті: Неділя 05 серпня 2018

Челсі
до матчу
6
год
:
36
хв
Манчестер Сіті
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