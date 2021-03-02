Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер и защитник МЮ Люк Шоу не будут дисквалифицированы за слова о действиях арбитра в матче 26-го тура АПЛ против Челси.

Футбольная ассоциация Англии изучила видеозаписи с послематчевыми комментариями игрока и тренера, в которых они раскритиковали решение рефери Стюарта Этвелла не назначить пенальти в ворота Челси, сообщает Sky Sports.

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Было установлено, что никаких оснований для дисквалификации или других видов наказаний, например денежного штрафа, нет, поскольку представители "красных дьяволов" не нарушили правила своими заявлениями.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Челси расписали вторую нулевую ничью друг с другом в текущем сезоне, а скандальный эпизод случился на 14-й минуте, когда Хадсон-Одой рукой задел мяч в штрафной, однако арбитр после просмотра видеоповтора не назначил пенальти.

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