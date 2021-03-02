Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер та захисник МЮ Люк Шоу не будуть дискваліфіковані за слова про дії арбітра у матчі 26-го туру АПЛ проти Челсі.

Футбольна асоціація Англії вивчила відеозаписи з післяматчевими коментарями гравця та тренера, в яких вони розкритикували рішення рефері Стюарта Етвелла не призначити пенальті у ворота Челсі, повідомляє Sky Sports.

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Було встановлено, що жодних підстав для дискваліфікації або інших видів покарань, наприклад грошового штрафу, нема, оскільки представники "червоних дияволів" не порушили правила своїми заявами.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Челсі розписали другу нульову нічию один з одним в поточному сезоні, а скандальний епізод трапився на 14-й хвилині, коли Хадсон-Одой рукою зачепив м'яч у штрафному, проте арбітр після перегляду відеоповтору не призначив пенальті.

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