Челси принимает Манчестер Сити в 12 туре чемпионата Англии 2023/24. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Михаил Мудрик традиционно для последних туров начинает в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Ман Сити на "Футбол 24", стартует в 18:30. Лидер АПЛ гостит у одиннадцатой команды текущего сезона, которая в начале недели разгромила Тоттенхэм. Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

Звездный партнер из Челси прошелся по Мудрику – украинец вляпался, Зинченко меняют позицию, а Миколенко стал лучшим