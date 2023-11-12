Челси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча – Мудрик не меняет роль
17:44 - Читати українською
Челси принимает Манчестер Сити в 12 туре чемпионата Англии 2023/24. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
45' live
29’ Тиагу Силва
37’ Рахим Стерлинг
Эрлинг Холанд 25’
Мануэль Аканджи 45+1’
25’ Эрлинг Холанд
29’ Тиагу Силва
37’ Рахим Стерлинг
45+1’ Мануэль Аканджи
Михаил Мудрик традиционно для последних туров начинает в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Ман Сити на "Футбол 24", стартует в 18:30. Лидер АПЛ гостит у одиннадцатой команды текущего сезона, которая в начале недели разгромила Тоттенхэм. Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.
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