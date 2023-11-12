Челсі приймає Манчестер Сіті у 12 турі чемпіонату Англії 2023/24. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик традиційно для останніх турів починає в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ман Сіті на "Футбол 24", стартує о 18:30. Лідер АПЛ гостює в одинадцятої команди поточного сезону, яка на початку тижня розгромила Тоттенхем. Де дивитися матч Челсі – Манчестер Сіті онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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