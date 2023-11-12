Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу – Мудрик не змінює роль
17:34 - Читать на русском
Челсі приймає Манчестер Сіті у 12 турі чемпіонату Англії 2023/24. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
90' live
29’ Тьягу Сілва
37’ Рахім Стерлінг
67’ Ніколя Джексон
Ерлінг Холанд 25’
Мануель Аканджі 45+1’
Ерлінг Холанд 47’
Родрі 86’
25’ Ерлінг Холанд
29’ Тьягу Сілва
37’ Рахім Стерлінг
45+1’ Мануель Аканджі
47’ Ерлінг Холанд
67’ Ніколя Джексон
86’ Родрі
Михайло Мудрик традиційно для останніх турів починає в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ман Сіті на "Футбол 24", стартує о 18:30. Лідер АПЛ гостює в одинадцятої команди поточного сезону, яка на початку тижня розгромила Тоттенхем. Де дивитися матч Челсі – Манчестер Сіті онлайн? Гру транслює Setanta Sports.
Зірковий партнер з Челсі пройшовся по Мудрику – українець вляпався, Зінченку міняють позицію, а Миколенко став найкращим
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter