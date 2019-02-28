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Челси – Динамо: матч пройдет с болельщиками – УЕФА огласил вердикт

21:12 152 Читати українською
Челси – Динамо: матч пройдет с болельщиками – УЕФА огласил вердикт
Челси – Динамо: матч пройдет с болельщиками / ФК Челси

Дисциплинарный комитет УЕФА закрыл производство против лондонцев из-за поведения болельщиков на матче Лиги Европы против венгерского Види.

УЕФА решил не наказывать "синих" из-за поведения фанатов Челси во время поединка 6 тура Лиги Европы против Види, информирует официальный сайт организации.

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Во время матча болельщики выкрикивали расистские и антисемитские лозунги. Клубу грозило наказание в виде проведения домашнего матча Лиги Европы без зрителей.

Таким образом, матч 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо состоится со зрителями. Киевляне сыграют против лондонцев 7 марта на Стэмфорд Бридж.

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Лига Европы1/8 финала

Челси - Динамо Киев: Четверг 07 марта 2019

Челси
до матча
6
дн
:
22
час
:
56
мин
Динамо Киев
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