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Челсі – Динамо: матч пройде з вболівальниками – УЄФА оголосив вердикт

21:12 933 Читать на русском
Челсі – Динамо: матч пройде з вболівальниками – УЄФА оголосив вердикт
Челсі – Динамо: матч пройде з вболівальниками / ФК Челсі

Дисциплінарний комітет УЄФА закрив провадження проти лондонців через поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи проти угорського Віді.

УЄФА вирішив не карати "синіх" через поведінку фанатів Челсі під час поєдинку 6 туру Ліги Європи проти Віді, інформує офіційний сайт організації.

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Під час матчу вболівальники вигукували расистські та антисемітські гасла. Клубу загрожувало покарання у вигляді проведення домашнього матчу Ліги Європи без глядачів.

Таким чином, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо відбудеться з глядачами. Кияни зіграють проти лондонців 7 березня на Стемфорд Брідж.

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Ліга Європи1/8 фіналу

Челсі - Динамо: Четвер 07 березня 2019

Челсі
до матчу
6
дн
:
23
год
:
38
хв
Динамо
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Теги
Челсі - Динамо Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи УЄФА
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