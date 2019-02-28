Челсі – Динамо: матч пройде з вболівальниками – УЄФА оголосив вердикт

Дисциплінарний комітет УЄФА закрив провадження проти лондонців через поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи проти угорського Віді.

УЄФА вирішив не карати "синіх" через поведінку фанатів Челсі під час поєдинку 6 туру Ліги Європи проти Віді, інформує офіційний сайт організації.

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Під час матчу вболівальники вигукували расистські та антисемітські гасла. Клубу загрожувало покарання у вигляді проведення домашнього матчу Ліги Європи без глядачів.

Таким чином, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо відбудеться з глядачами. Кияни зіграють проти лондонців 7 березня на Стемфорд Брідж.

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