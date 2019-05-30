Челси – Арсенал: Жиру стал первым игроком за 14 лет, который забил 11 мячей за английский клуб в еврокубке за сезон

Нападающий Челси Оливье Жиру поразил своей результативностью в текущем сезоне Лиги Европы.

Жиру поразил ворота лондонского Арсенала в финальном матче Лиги Европы.

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Этот мяч стал для француза 11-м в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Таким образом, Оливье стал первым игроком, который достиг подобного результата в клубном европейском турнире за английскую команду, сообщает OptaJoe.

Последний раз такое количество голов забивал нападающий Ньюкасла Алан Ширер в Кубке УЕФА сезона-2004/05.

Стоит отметить, что ранее Жиру защищал цвета Арсенала в 2012-2018 годах.

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