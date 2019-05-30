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Челси – Арсенал: Жиру стал первым игроком за 14 лет, который забил 11 мячей за английский клуб в еврокубке за сезон

00:02 38 Читати українською
Челси – Арсенал: Жиру стал первым игроком за 14 лет, который забил 11 мячей за английский клуб в еврокубке за сезон
Оливье Жиру / Фото ФК Челси

Нападающий Челси Оливье Жиру поразил своей результативностью в текущем сезоне Лиги Европы.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Жиру поразил ворота лондонского Арсенала в финальном матче Лиги Европы.

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Этот мяч стал для француза 11-м в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Таким образом, Оливье стал первым игроком, который достиг подобного результата в клубном европейском турнире за английскую команду, сообщает OptaJoe.

Последний раз такое количество голов забивал нападающий Ньюкасла Алан Ширер в Кубке УЕФА сезона-2004/05.

Стоит отметить, что ранее Жиру защищал цвета Арсенала в 2012-2018 годах.

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Челси - Арсенал Челси Челси Лига Европы Рекорды Оливье Жиру Оливье Жиру Алан Ширер
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