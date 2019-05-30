toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ АРСЕНАЛ-КИЇВ - КАРПАТИ ВОРСКЛА - ОЛІМПІК

Челсі – Арсенал: Жиру став першим гравцем за 14 років, який забив 11 м'ячів за англійський клуб в єврокубку за сезон

00:02 139 Читать на русском
Челсі – Арсенал: Жиру став першим гравцем за 14 років, який забив 11 м'ячів за англійський клуб в єврокубку за сезон
Олів'є Жиру / Фото ФК Челсі

Нападник Челсі Олів'є Жиру вразив своєю результативністю в поточному сезоні Ліги Європи.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Жиру вразив ворота лондонського Арсенала у фінальному матчі Ліги Європи.

Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити

Цей м'яч став для француза 11-м в нинішньому розіграші ЛЄ. Таким чином, Олів'є став першим гравцем, який досяг подібного результату в клубному європейському турнірі за англійську команду, повідомляє OptaJoe.

Востаннє таку кількість голів забивав нападник Ньюкасла Алан Ширер у Кубку УЄФА сезону-2004/05.

Варто відзначити, що раніше Жиру захищав кольори Арсенала у 2012-2018 роках.

Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи 2018/19

blog_ava
Циганик: Олімпік має бути повністю дискваліфікований або опинитись у Першій лізі
29 травня
6957
Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Рекорди Челсі - Арсенал Олів'є Жиру Олів'є Жиру Алан Ширер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
33
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук