Челсі – Арсенал: Жиру став першим гравцем за 14 років, який забив 11 м'ячів за англійський клуб в єврокубку за сезон

Нападник Челсі Олів'є Жиру вразив своєю результативністю в поточному сезоні Ліги Європи.

Жиру вразив ворота лондонського Арсенала у фінальному матчі Ліги Європи.

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Цей м'яч став для француза 11-м в нинішньому розіграші ЛЄ. Таким чином, Олів'є став першим гравцем, який досяг подібного результату в клубному європейському турнірі за англійську команду, повідомляє OptaJoe.

Востаннє таку кількість голів забивав нападник Ньюкасла Алан Ширер у Кубку УЄФА сезону-2004/05.

Варто відзначити, що раніше Жиру захищав кольори Арсенала у 2012-2018 роках.

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