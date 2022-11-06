Челси и Арсенал встречаются в 15 туре АПЛ. Александр Зинченко вернулся в стартовый состав после продолжительного перерыва. Ссылки на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Центральный матч 15-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом начнется в 14:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко получил место в стартовом составе после того, как пропустил 9 матчей. За событиями поединка можно следить в текстовой онлайн-трансляции на "Футбол 24". Посмотреть встречу бесплатно можно на Setanta Sports.

Челси – Арсенал на setantasports.com: анонс матча АПЛ

Состав Челси: Мэнди – Аспиликуэта, Тьягу Силва, Чалоба – Лофтус-Чик, Жоржинью, Маунт, Кукурелья – Хаверц, Обамеянг, Стерлинг.

Состав Арсенала: Рамсдейл – Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Партей, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус.

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