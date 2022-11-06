В воскресенье, 6 ноября, состоится центральный матч 15-го тура АПЛ. Битва между Челси и Арсеналом начнется в 14.00 по киевскому времени.

Трансляция

Противостояние на "Стэмфорд Бридж" между Челси и Арсеналом смотрите на setantasports.com. Комментировать лондонское дерби будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Челси: Менди – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали, Кукурелья – Пулишич, Жоржинью, Маунт – Стерлинг, Хаверц, Обамеянг.

Арсенал: Рэмсдейл – Вайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Эдегор, Партей, Джака – Нельсон, Жезус, Мартинелли.

Арбитры

Главный рефери – Майкл Оливер, ассистенты: Стюарт Барт и Дэн Кук, четвертый рефери – Роберт Джоунс, судьи VAR: Джарред Джиллетт и Мэтью Уилкс.

Текущая форма

К лондонскому дерби Арсенал подходит в статусе лидера АПЛ. Лишь одно поражение в 12 матчах позволяет команде Микеля Артеты возглавлять турнирную таблицу. Однако расстояние в два пункта от Манчестер Сити не дает расслабиться ни на миг.

В общей сложности "канониры" только дважды не побеждали в текущем сезоне в АПЛ. Помимо упомянутой неудачи с МЮ (1:3), лондонцы расписали мировую с Саутгемптоном. Кстати, в обоих матчах Арсенал играл на выезде.

Сака против Саутгемптона

В четверг ребята Артеты победили Цюрих (1:0) в Лиге Европы и завоевали итоговое первое место в своей группе. Еще раньше Арсенал дома разгромил Ноттингем Форест – 5:0.

Челси идет на шестой строчке в Премьер-лиге. Подопечные Грэма Поттера потеряли две позиции после ошеломляющего поражения от Брайтона в прошлом туре. Экс-команда Поттера разгромила его нынешний коллектив 4:1. С одной стороны, до этого "синие" не проигрывали в Премьер-лиге с августа, с другой – не побеждали уже в трех турах подряд.

Первая встреча Поттера с бывшими

Кроме того, Брайтон забил Челси столько голов, сколько лондонцы пропустили за семь предыдущих матчей. К тому же на "Амекс Стедиум" "синие" потеряли голкипера. Впрочем, о серьезности повреждения Кепы пока рано делать выводы, но в воскресенье испанец точно не сыграет.

Другое дело – Лига чемпионов. В среду Челси победил загребское Динамо (2:1) благодаря голам Стерлинга и Закарии, выиграв свою группу – 13 очков в шести турах.

История противостояний

Арсенал является неудобным оппонентом для Челси. В последних пяти матчах "синие" только однажды победили принципиального соперника. При этом Арсенал выиграл четыре остальные встречи.

В минувшем сезоне команды обменялись победами. В первом круге Челси торжествовал 2:0, а вот в родных стенах на "Стэмфорд Бридж" позволил гостям слишком много – 2:4.

Кадровая ситуция

В последнее время лазарет Челси пополнился новыми игроками. К выбывшим надолго Н'Голо Канте, Уэсли Фофана и Рису Джеймсу добавились Бен Чилвелл, Кепа Аррисабалага, Денис Закария и Матео Ковачич. Повреждения последних двух незначительны, поэтому ожидается, что в воскресенье они будут доступны для тренерского штаба.

Кепа в игре с Брайтоном

К счастью для "канониров", серьезной травмы удалось избежать Букайо Сака – он даже сыграл в четверг в Лиге Европы. Еще одна приятная новость – возвращение в заявку нашего Александра Зинченко. Пока не скоро будет заниматься в общей группе Эмиль Смит-Роу. Определенный дискомфорт испытывал и запасной вратарь Мэтт Тернер. Однако ожидается, что скоро американец сможет помочь команде.