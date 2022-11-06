Челсі та Арсенал зустрічаються у 15-му турі АПЛ. Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад після тривалої перерви. Посилання на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Центральний матч 15-го туру АПЛ між Челсі та Арсеналом розпочнеться о 14:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко отримав місце у стартовому складі після того, як пропустив аж 9 матчів. За подіями поєдинку можна стежити в текстовій онлайн-трансляції на "Футбол 24". Переглянути зустріч безкоштовно можна на Setanta Sports.

Челсі – Арсенал на setantasports.com: анонс матчу АПЛ

Склад Челсі: Менді – Аспілікуета, Тьягу Сілва, Чалоба – Лофтус-Чік, Жоржінью, Маунт, Кукурелья – Хаверц, Обамеянг, Стерлінг.

Склад Арсенала: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Партей, Джака – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус.

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