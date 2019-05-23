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Челси – Арсенал: клубы не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы

08:50 133 Читати українською
Челси – Арсенал: клубы не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы
Челси / ФК Челси

Лондонские Челси и Арсенал получили по 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы, но не реализовали всех квот.

 

Челси и Арсенал получили от УЕФА по 6 тысяч билетов на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Баку.

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Правда, как сообщает The Sun, "пенсионеры" продали меньше 2 тысяч билетов, а "канониры" – 3,5 тысячи. По информации источника, такой низкий ажиотаж связан высокой стоимостью перелета и проживания в столице Азербайджана.

Матч Челси – Арсенал состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

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