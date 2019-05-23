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Челсі – Арсенал: клуби не змогли продати всі квитки на фінал Ліги Європи

08:49 851 Читать на русском
Челсі – Арсенал: клуби не змогли продати всі квитки на фінал Ліги Європи
Челсі / ФК Челсі

Лондонські Челсі та Арсенал отримали по 6 тисяч квитків на фінал Ліги Європи, але не реалізували усіх квот.

 

Челсі та Арсенал отримали від УЄФА по 6 тисяч квитків на фінальний матч Ліги Європи, який пройде в Баку.

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Щоправда, як повідомляє The Sun, "пенсіонери" продали менше 2 тисяч квитків, а "каноніри" – 3,5 тисячі. За інформацією джерела, такий низький ажіотаж пов'язаний високою вартістю перельоту та проживання в столиці Азербайджану.

Матч Челсі – Арсенал відбудеться 29 травня о 22:00 за київським часом.

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