"Якщо брати за персоналіями, то досить непогано проявляє себе Артур Ременяк. Він молодий футболіст, поки що адаптується в Прем'єр-лізі. Два забиті м'ячі, мабуть, непогано для нього, але мало для нас. Ернест розкрився до кінця цього кола, заграв по-іншому.

Львів офіційно попрощався з двома гравцями

Шина – 50 на 50. Моменти є, але реалізація кульгає. Назарій Нич – це окрема історія. Мало хто знає, що він грав із травмою. Біль не дає грати на повну силу.

Ну і окремо Альваро, який поставив себе окремо від колективу, тож я сказав, що він не повинен залишатися у цій команді. Людина, яка була постійно незадоволена. Якщо не влаштовує ігровий час, то йди і доводь. А доказ для гравців атаки – це лише забиті м'ячі. Плюс, мабуть, гольові передачі. Ні того, ні іншого ми від нього не побачили у осінньому відрізку", – розповів Дулуб в ефірі Футбол NEWS.

На зимову паузу Львів пішов 12-м, набравши 17 очок.

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