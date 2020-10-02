"Человек, которым я больше всего восхищаюсь в футболе": Гвардиола расхвалил Бьелсу, но своим учителем считает другого
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отдал должное Марсело Бьелсе, который вместе с Лидсом будет принимать "горожан" в рамках 4 тура АПЛ.
"Наверно, это человек, которым я больше всего восхищаюсь в мировом футболе. Я уважаю его как тренера и как человека. Думаю, он всегда оставался наиболее аутентичным тренером. Он уникален в своей работе с командой. Никто не может подражать ему, это невозможно, особенно его поведение вне поля, в работе со СМИ.
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Ценность тренера не зависит от того, сколько титулов он выиграл. Мои команды выиграли больше титулов, чем его, но с точки зрения знаний я все еще позади него. На команды Бьелсы всегда приятно смотреть. Насколько они искренние, всегда хотят атаковать и создавать хороший футбол для зрителей. Можно ли его считать моим учителем? Нет, потому что я не был рядом с ним ежедневно во время тренировок. Поэтому Йохан Кройф на сегодняшний день остается самым влиятельным тренером в моей жизни", – приводит слова Гвардиолы Goal.
Напомним, завтра (3 октября) Бьелса и Гвардиола впервые сойдутся на уровне АПЛ. Матч Лидс – Манчестер Сити начнется в 19:30.
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