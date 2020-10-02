"Мабуть, це людина, якою я найбільше захоплююсь у світовому футболі. Я поважаю його як тренера і як людину. Гадаю, він завжди залишався найбільш автентичним тренером. Він унікальний у своїй роботі з командою. Ніхто не може наслідувати його, це неможливо, особливо його поведінку поза полем, у роботі зі ЗМІ.

Лідс – Манчестер Сіті: Б'єлса оцінив свій вплив на Гвардіолу перед очною дуеллю

Цінність тренера не залежить від того, скільки титулів він виграв. Мої команди виграли більше титулів, ніж його, але з точки зору знань я все ще позаду нього. На команди Б'єлси завжди приємно дивитися. Наскільки вони щирі, завжди хочуть атакувати і творити хороший футбол для глядачів. Чи можна його вважати моїм вчителем? Ні, ні, тому що я не був поряд з ним щодня під час тренувань. Тому Йохан Кройф на сьогоднішній день залишається найвпливовішим тренером у моєму житті", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Нагадаємо, завтра (3 жовтня) Б'єлса та Гвардіола вперше зійдуться на рівні АПЛ. Матч Лідс – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:30.

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