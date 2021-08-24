Сборная Чехии определилась со списком игроков, которые смогут сыграть в сентябрьских матчах, среди которых и спарринг против Украины.

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы вызвал в национальную команду 20 игроков, сообщает официальный твиттер чехов. Отметим, что в списке отсутствует Патрик Шик, который вместе с Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

Чехия – Украина: определилось место проведения товарищеского матча

Голкиперы: Коларж, Нгуйен, Вацлик.

Защитники: Боржил, Брабец, Цоуфал, Гавел, Калаш, Кудела, Матею, Зима.

Полузащитники: Барак, Голеш, Янкто, Крал, Пешек, Садилек, Соучек.

Нападающие: Гложек, Выдра.

К слову, товарищеская встреча между Чехией и Украиной состоится 8 сентября, начало встречи в 21:45.

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