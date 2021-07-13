Сборная Украины в сентябре проведет товарищеский поединок против Чехии и узнала место проведения встречи.

Футбольная ассоциация Чехии на своем официальном сайте проинформировала, что товарищеский матч против Украины состоится 8 сентября в Пльзене. Время начала матча пока неизвестно.

Чехия – Украина: УАФ подтвердила проведение товарищеского матча и назвала дату

Перед этим обе команды сыграют свои поединки в рамках отбора к ЧМ-2022 – Украина сыграет с Казахстаном и Францией 1 и 4 сентября соответственно, а чехи проведут встречи с Беларусью и Бельгией 2 и 5 числа.

К слову, Чехия досталась 1/4 финала Евро-2020, где минимально уступила Дании (1:2). Украина же тоже добралась до четвертьфинала чемпионата Европы, где была разбита Англией (0:4).

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