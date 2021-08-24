Збірна Чехії визначилась зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у вересневих матчах, серед яких і спаринг проти України.

Наставник збірної Чехії Ярослав Шилгави викликав до лав національної команди 20 гравців, повідомляє офіційний твіттер чехів. Відзначимо, що у списку відсутній Патрік Шик, який разом з Кріштіану Роналду став найкращим голеадором Євро-2020.

Чехія – Україна: визначилось місце проведення товариського матчу

Голкіпери: Коларж, Нгуєн, Вацлік.

Захисники: Боржил, Брабец, Цоуфал, Гавел, Калаш, Кудела, Матею, Зіма.

Півзахисники: Барак, Голеш, Янкто, Крал, Пешек, Саділек, Соучек.

Нападники: Гложек, Видра.

До слова, товариська зустріч між Чехією та Україною відбудеться 8 вересня, початок зустрічі о 21:45.

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