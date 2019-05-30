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Чех зі сльозами на очах покидав стадіон після фіналу Ліги Європи: Гравці Арсенала не заслуговували на подібне

07:15 1324 Читать на русском
Чех зі сльозами на очах покидав стадіон після фіналу Ліги Європи: Гравці Арсенала не заслуговували на подібне
Петр Чех провів останній матч у статусі гравця / Фото УЄФА

Воротар Арсенала Петр Чех сентиментально підбив підсумки фіналу Ліги Європи проти Челсі (1:4).

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Петр Чех не зміг стримати сліз після поразки у фінальному матчі ЛЄ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Гравці Арсенала не заслуговують на подібне. Уболівальникам навіть не видно, скільки роботи було виконано футболістами за сезон, подалі від очей громадськості.

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Легко сказати, що ми залишилися ні з чим, програли фінал і залишилися без кубка. Однак можу запевнити, що пророблена в цьому сезоні робота зробить нас сильнішими.

Я хотів підняти кубок. До 30 числа я все ще гравець Арсенала і до цього часу ніяких рішень приймати не буду", – заявив Чех.

Нагадаємо, 37-річний голкіпер раніше оголосив про завершення кар'єри після закінчення поточного сезону.

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Ліга Європи Челсі - Арсенал Арсенал Арсенал Петр Чех Петр Чех
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