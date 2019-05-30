Чех зі сльозами на очах покидав стадіон після фіналу Ліги Європи: Гравці Арсенала не заслуговували на подібне

Воротар Арсенала Петр Чех сентиментально підбив підсумки фіналу Ліги Європи проти Челсі (1:4).

Петр Чех не зміг стримати сліз після поразки у фінальному матчі ЛЄ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Гравці Арсенала не заслуговують на подібне. Уболівальникам навіть не видно, скільки роботи було виконано футболістами за сезон, подалі від очей громадськості.

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Легко сказати, що ми залишилися ні з чим, програли фінал і залишилися без кубка. Однак можу запевнити, що пророблена в цьому сезоні робота зробить нас сильнішими.

Я хотів підняти кубок. До 30 числа я все ще гравець Арсенала і до цього часу ніяких рішень приймати не буду", – заявив Чех.

Нагадаємо, 37-річний голкіпер раніше оголосив про завершення кар'єри після закінчення поточного сезону.

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