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Чех может вернуться в Челси – трансфер повлияет на судьбу Лунина в Реале

20:46 143 Читати українською
Чех может вернуться в Челси – трансфер повлияет на судьбу Лунина в Реале
Тибо Куртуа и Петр Чех / Фото AFP

Голкипер Арсенала Петр Чех может вернуться в Челси, чем фактически подтвердит трансфер Куртуа в мадридский Реал.

Вратарь лондонского Арсенала Петер Чех может вернуться в Челси, за который выступал с 2004 по 2015 год. 36-летний чех может заменить в составе "синих" Тибо Куртуа, который близок к переходу в мадридский Реал, сообщает Marca.

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Кроме Чеха руководство Челси рассматривает кандидатуру голкипера Лестера и сборной Дании Каспера Шмейхеля.

Также по информации издания, если трансфер Куртуа в мадридский клуб все-таки состоится, то украинский голкипер Реала Андрей Лунин отправится в аренду получать игровую практику. Среди возможных вариантов продолжения карьеры украинца являются испанские и немецкие клубы.

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