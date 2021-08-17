"Достойная фигура на пост наставника сборной Украины? Честно скажу – таких я даже не вижу. Мне сказали, что якобы среди возможных кандидатов упоминались Олег Блохин и Алексей Михайличенко. Думаю, в очередной раз в одну и ту же реку не войдешь. Оба уже были главными тренерами национальной сборной, показав свои возможности. На пост главного тренера пока не вижу серьезной кандидатуры.

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Мог бы быть Мирон Маркевич – человек он опытный, бывалый. Но лучше всего, конечно – Сергей Ребров. Он молодой, современный тренер, который, будучи футболистом, много поиграл на высоком европейском уровне и также успел хорошо проявить себя на тренерской работе за рубежом. Ребров – серьезный и солидный во всех отношениях человек.

Виктор Скрипник? А чего он, скажите, достиг в роли тренера? Стабильная работа в Заре в течение нескольких лет еще не повод рассматривать его на такую ​​высокую и ответственную должность, как главный тренер национальной сборной", – поделился Решко в интервью meta-ratings.

Напомним, УАФ до сих пор не выбрала главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко с должности. Уже 1 сентября на "сине-желтых" ожидает матч квалификации к ЧМ-2022 против Казахстана.

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