"В любом случае в этом нет ничего хорошего. Новому наставнику непросто будет донести до подопечных свои принципы, с каждым игроком пообщаться, а времени практически нет. Александр Петраков своими высокими результатами с юношескими сборными страны заслужил шанс попробовать себя в новой роли. Однако сложно сказать, как пойдет у тренера работа с футболистами, которые уже чего-то достигли.

Петраков станет тренером сборной Украины 17 августа, – СМИ

В то же время Сергей Ребров за последние годы доказал свою состоятельность как сильный клубный наставник, поэтому здесь ситуация неоднозначная. Тем более, что у каждого тренера свой подход к процессу. Все рассудит время. Прогнозы в этом плане – дело неблагодарное. Хотя, когда с поста главного тренера сборной ушел Андрей Шевченко, первая кандидатура, которая мне пришла в голову, – Ребров.

Мой кандидат номер один, если говорить глобально? Виктор Скрипник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с Зарей, которая часто дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз. Думаю, с президентом Зари Евгением Геллером можно было бы договориться (улыбается).

Экс-ассистент Шевченко может войти в новый тренерский штаб сборной Украины

Я знаю многих нынешних футболистов национальной команды. Со многими я играл, поэтому могу сказать, что имя наставника важно, но сейчас в сборной подобрался такой коллектив, что ребята ментально сами прекрасно понимают, что отступать нельзя. Нынешняя главная команда страны, возможно, самая сильная за всю историю. Поэтому даже при всех раскладах в группе, уверен, что попадание на чемпионат мира – это реальная задача для "сине-желтых", – цитирует Федецкого Команда 1.