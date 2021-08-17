"Достойна фігура на посаду наставника збірної України? Чесно скажу – таких я навіть не бачу. Мені сказали, що нібито серед можливих кандидатів згадувалися Олег Блохін та Олексій Михайличенко. Думаю, в черговий раз в одну і ту ж річку не ввійдеш. Обидва вже були головними тренерами національної збірної, показавши свої можливості. На посаду головного тренера поки не бачу серйозної кандидатури.

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Міг би бути Мирон Маркевич – людина він досвідчена, бувала. Але найкраще, звичайно – Сергій Ребров. Він молодий сучасний тренер, який, будучи футболістом, багато пограв на високому європейському рівні і також встиг добре проявити себе на тренерській роботі за кордоном. Ребров – серйозна і солідна в усіх планах людина.

Віктор Скрипник? А чого він, скажіть, досяг у ролі тренера? Стабільна робота в Зорі протягом кількох років ще не привід розглядати його на таку високу і відповідальну посаду, як головний тренер національної збірної", – поділився Решко у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, УАФ досі не обрала головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка з посади. Вже 1 вересня на "синьо-жовтих" очікує матч кваліфікації до ЧС-2022 проти Казахстану.

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