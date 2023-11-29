"Приход Луческу в Динамо в 2020 году? Человека позвали на работу, он был дома. Чего ему не уходить? После Шахтера у него уже были команды. Правильно ли это или не правильно? Каждый воспринимает по-разному. Фигу переходил непосредственно в Реал из Барселоны. Не так много предложений от клубов, борющихся за Лигу чемпионов, может прийти специалисту его возраста.

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Почему он покинул Динамо сейчас (Луческу ушел из Динамо 3 ноября – прим.), не мог ничего дать команде? Трудно сказать, мог или не мог. Травмировался Ярмоленко. Многие молодые игроки. Не нужна красная Ваната в игре с Колосом (1:1), все это наложилось. Это футбол, если нет результата, кто виноват? Тренер отвечает за результат и игру. Побеждает команда, проигрывает тренер", – поделился Кучер в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Луческу во главе Динамо работал с 2020 по 2023 годы. За этот период румын привел киевлян к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

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