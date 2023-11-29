"Прихід Луческу в Динамо у 2020 році? Людину покликали на роботу, вона була вдома. Чого йому не йти? Після Шахтаря в нього вже були команди. Правильно це чи не правильно? Кожен сприймає по-різному. Фігу переходив безпосередньо до Реалу з Барселони. Не так багато пропозицій від клубів, які виборюють Лігу чемпіонів, може прийти фахівцеві його віку.

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Чому він покинув Динамо зараз (Луческу пішов з Динамо 3 листопада – прим.), не міг нічого дати команді? Важко сказати, міг чи не міг. Травмувався Ярмоленко. Багато молодих гравців. Непотрібна червона Ваната у грі з Колосом (1:1), все це наклалося. Це футбол, якщо немає результату, хто винен? Тренер відповідає за результат та гру. Перемагає команда, програє тренер", – поділився Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Луческу на чолі Динамо працював з 2020 по 2023 роки. За цей період румун привів киян до перемоги в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України.

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