Румынский специалист подал в отставку после поражения от Шахтера. Сначала Луческу говорил о завершении тренерской карьеры, но затем заявил, что его слова неправильно трактовали. Даже в 78 лет Мирча ищет новые вызовы.

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В последнее время опытного тренера связывают с несколькими клубами на родине, но это, в основном, просто слухи. Однако основу для них создает сам Луческу. Накануне он посетил домашний матч бухарестского Динамо против Стяуа (0:1). О возвращении румына в родной клуб заговорили еще громче, но он пока все возражает.

"Я не могу комментировать ситуацию в Динамо. Я пришел на дерби, чтобы просто посмотреть матч, и неважно, кто был рядом со мной и о чем мы разговаривали. Если получу предложение? Не хочу сейчас комментировать", – цитирует Луческу iAMSPORT.

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