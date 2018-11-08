Чеферин стал единственным кандидатом на пост президента УЕФА

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин будет единственным кандидатом на ближайших выборах главы конфедерации в феврале 2019 года.

На грядущих выборах президента УЕФА не ожидается интриги, поскольку кандидат будет только один. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Такое положение вещей почти гарантирует переизбрание действующему президенту УЕФА Александеру Чеферину. Словенский функционер возглавляет организацию с сентября 2016 года. На конгрессе союза в Риме в феврале следующего года должны избрать председателя УЕФА на 4-летний срок.

Александер Чеферин является уроженцем Любляны и получил специальность юриста в местном университете. Спортивным функционером он стал в 2005 году, а в 2011-2016 гг. возглавлял Футбольный союз Словении.