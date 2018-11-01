Стали известны претенденты на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21

УЕФА опубликовал список городов на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/2021.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список 5 городов, претендующих на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Лига чемпионов: Мюнхен (Альянц-Арена), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Арена). Стоит отметить, что немецкий город уже принимал финал самого престижного клубного турнира Европы в сезоне 2011/2012, тогда хозяин стадиона Бавария в серии пенальти уступила Челси. Санкт-Петербург был одним из принимающих городов ЧМ-2018, также здесь пройдут поединки Евро-2020.

Лига Европы: Вена (Эрнст Хаппель), Тбилиси (Динамо-Арена), Севилья (стадион будет определен позже). Вена принимала финал Евро-2008, в котором Испания благодаря голу Фернандо Торреса победила Германию, Тбилиси был хозяином Суперкубка УЕФА 2015, где Барселона в бешеной перестрелке оказалась сильнее Севильи.

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