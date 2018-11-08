Чеферін став єдиним кандидатом на посаду президента УЄФА

Чинний президент УЄФА Александер Чеферін буде єдиним кандидатом на найближчих виборах глави конфедерації у лютому 2019 року.

На прийдешніх виборах президента УЄФА не очікується інтриги, оскільки кандидат буде лише один. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Такий стан речей майже гарантує переобрання чинному президенту УЄФА Александеру Чеферіну. Словенський функціонер очолює організацію із вересня 2016 року. На конгресі союзу в Римі в лютому наступного року мають обрати голову УЄФА на 4-річний термін.

Александер Чеферін є уродженцем Любляни й здобув фах юриста в місцевому університеті. Спортивним функціонером він став у 2005 році, а в 2011-2016 рр. очолював Футбольний союз Словенії.